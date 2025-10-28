Инфляция в Челябинской области замедлилась до 7,3%

Годовая инфляция в Челябинской области замедляется четвертый месяц подряд и в сентябре составила 7,31%. Это ниже, чем в целом по стране (почти 8%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского управления Банка России.

Рост цен на продовольственные товары оказался на уровне 8,8% после 10,1% в августе. Больше всего снизились цены на овощи, так как объем собранного урожая в регионе превысил прошлогодний. Этому способствовали благоприятные погодные условия во время посевной, активного роста и созревания растений, а также уборочной кампании. Продолжили уменьшаться цены на масложировую продукцию из-за увеличения объемов производства сливочного масла и маргарина как в стране, так и в регионе. После полугодового снижения выросла стоимость куриных яиц — птицефабрики переносили в цены затраты на корма, ветеринарные препараты, оплату труда, логистику. Продолжил дорожать кофе после неурожая зерен в основных странах-производителях.

Инфляция на непродовольственные товары тоже снизилась — с 3,5% в августе до 2,8% в начале осени. Подорожало моторное топливо. В основном это вызвано снижением его предложения на внутреннем рынке из-за ремонтов на отдельных нефтеперерабатывающих заводах, а также сезонным ростом спроса на дизель при проведении полевых работ. Увеличились цены на смартфоны и ноутбуки после ослабления рубля в последние два месяца. Медицинские товары стали дороже. Производители и продавцы переносили в цены рост издержек на сырье, материалы, логистику, оплату труда.

Рот цен на услуги, напротив, ускорился до 11% против 10,8% в конце лета. Увеличилась стоимость заграничных туристических поездок из-за изменения курса валют, особенно сильно подорожали туры в ОАЭ. Стали стоить больше услуги в системе образования. В начале учебного года организации традиционно переносят в стоимость выросшие издержки на учебные материалы, оборудование, оплату коммунальных услуг и труда преподавателей. Снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги из-за уменьшения спроса на путевки в дома отдыха и пансионаты в межсезонье. Подешевели услуги пассажирского транспорта. Это связано с сезонным падением стоимости междугородних авиа- и железнодорожных перевозок после окончания периода летних отпусков.

Виталина Ярховска