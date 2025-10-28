Прокуратура добилась увольнения сотрудника вокзала Ростов-Главный после драки

Транспортная прокуратура добилась увольнения сотрудника ООО «РЖД-ТБ» (транспортная безопасность), осужденного за нанесение телесных повреждений средней тяжести пассажиру вокзала Ростов-Главный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал работника виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Установлено, что осужденный причинил травмы пассажиру, отказавшемуся проходить повторный досмотр при входе в здание железнодорожной станции, но вынесения приговора руководство компании не уволило мужчину.

Прокурор направил руководителю организации представление об устранении нарушения. Документ был удовлетворен, трудовые отношения с сотрудником расторгли.

Константин Соловьев