Reuters: Такаити подарит Трампу клюшку для гольфа покойного Абэ

Новоизбранная премьер-министр Японии Санаэ Такаити преподнесет в подарок президенту США Дональду Трампу одну из клюшек для гольфа бывшего японского лидера Синдзо Абэ в качестве жеста для сближения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами принимающей стороны. Американский лидер находится в Токио с трехдневным визитом для ведения переговоров по вопросам двусторонней торговли, а также обеспечения безопасности.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Margo Martin / X / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Лидеры государств в ходе встречи вспоминали покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ, близкого политического союзника Санаэ Такаити, который в свое время сблизился с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока — как раз во время многочасовой партии в гольф.

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии в 2006—2007 годах, а также в 2012—2020 годах, что является рекордным сроком пребывания у власти в этой стране. 8 июля 2022 года он был застрелен во время уличного выступления. Его убийца во вторник должен предстать перед судом.

Эрнест Филипповский