Китай и АСЕАН подписали расширенное соглашение о зоне свободной торговли

На полях проходящего в Малайзии саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписано обновленное соглашение между членами ассоциации и КНР «О зоне свободной торговли 3.0». Саммит проходит в Куала-Лумпуре с 26—28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр КНР Ли Цян, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, министр международной торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зарфул Азиз и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и министр международной торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зарфул Азиз подписали документ в присутствии премьера Китая Ли Цяна и премьера Малайзии Анвара Ибрагима, исполняющего обязанности председателя АСЕАН. Соглашение расширит интеграцию в регионе, охватив новые области: цифровую торговлю, «зеленую» экономику и др. Также оно нацелено на развитие и поддержку малых и средних предприятий, которые составляют большинство предприятий АСЕАН. Пакт призван сделать торговые льготы более доступными, облегчить доступ на рынок для мелких игроков, упростить нетарифные процедуры и снизить регуляторные барьеры.

Как сообщает Associated Press, расширенная версия соглашения понадобилась сторонам в связи с усилением протекционизма со стороны США. Основные консультации по вопросам обновления завершились еще в июле. Это уже третья версия долгосрочного соглашения, которое было впервые подписано в 2002 году и вступило в силу в 2010 году. Зона свободной торговли охватывает совокупный рынок с населением более 2 млрд человек, снижает тарифы на товары и увеличивает потоки услуг и инвестиций. Объем двусторонней торговли Китая и АСЕАН вырос с $235,5 млрд в 2010 году до почти $1 трлн в 2024-м.

Эрнест Филипповский