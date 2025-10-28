В Ярославской области вырос спрос на новостройки

Спрос на новостройки в Ярославской области вырос на 10% в первой половине октября 2025 года по сравнению с январем, сообщили «Ъ-Ярославль» в «Авито Недвижимости». Особый интерес потенциальных покупателей вызывают однокомнатные квартиры, спрос на которые увеличился на 21%, а на двухкомнатные — на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Динамика отражает общее оживление рынка и эффект от постепенного снижения ипотечных ставок, что поддерживает интерес к новостройкам»,— рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости»Дмитрий Алексеев.

Спрос на вторичное жилье также вырос на 7%. Наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры (+18%), двухкомнатные (+8%) и трехкомнатные (+2%). Осенний деловой сезон и снижение ключевой ставки Центробанка России способствуют росту активности в этом сегменте.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в октябре 2025 года составила 5,7 млн руб., а цена за квадратный метр — 105 тыс. руб. На вторичном рынке средняя стоимость квартиры составляла 5,1 млн руб. при цене за квадратный метр 94,5 тыс. руб. Несмотря на рост интереса, значительного увеличения цен в последние месяцы специалисты сервиса не зафиксировали.

Антон Голицын