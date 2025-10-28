В Уфе отказались от благоустройства Театральной улицы из-за нехватки средств

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) и ООО «Уралагротехсервис» расторгли контракт на благоустройство Театральной улицы спустя три дня после подписания договора.

Планы благоустройства 300-метровой улицы впервые в июле прошлого года озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. Предполагалось, что улица станет пешеходной. В начале этого года мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал переустройство улицы в «преимущественно пешеходную». Концепция ремонта, по его словам, будет связна с театральным искусством.

Театральная улица соединяет улицы Заки Валиди и Пушкина: берет начало с парадного крыльца Башдрамтеатра, заканчивается зданием Первого губернского музея.

В феврале 2025 года в пресс-службе финансового управления мэрии сообщали, что благоустройство Театральной обойдется в 232 млн руб., расходы город и республика должны были разделить пополам. По условиям контракта с «Уралагротехсервисом», стоимость контракта составила чуть более 246,2 млн руб., из которых на региональный и городской бюджет пришлось бы примерно по 123,1 млн руб.

Между тем, следует из соглашения о расторжении контракта, нехватка финансирования привела к невозможности исполнения условий. Расторгая контракт, мэрия Уфы сослалась на письмо министерства ЖКХ Башкирии, в котором ведомство заявило о сокращении на 61 млн руб. субсидий на благоустройство территорий, в том числе на 32,4 млн руб. — суммы, полагавшейся на Театральную улицу. Министерство связывает меры с требованиями снизить финансовую нагрузку на бюджет.

Идэль Гумеров