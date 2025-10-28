В Уфе из Республиканской клинической больницы эвакуировали персонал из-за пожара

Из пятиэтажного пансионата Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе из-за задымления эвакуировали медицинский персонал и родственников пациентов, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Постояльцев временно разместили в дворце культуры «Медик».

По данным пресс-службы Главного управления МЧС Башкирии, открытое возгорание произошло на четвертом этаже здания на площади 18 кв. м. Из задымленного здания эвакуированы 63 человека, детей среди них нет. Никто не пострадал.

Проверку из-за пожара начала прокуратура, она устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Идэль Гумеров