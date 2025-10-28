Браконьеров из Омской области ждет суд за незаконный вылов рыбы на 4 млн рублей

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном вылове рыбы ценных пород. Обвиняемыми по нему проходят два местных жителя. 14 июня 2025 года, находясь в местах нереста рыб осетровых пород на Иртыше, они сетью выловили 33 стерляди, восемь осетров, а также более 40 экземпляров язя, плотвы, окуней, лещей, карасей и линя.

По информации прокуратуры, сумма причиненного водным биоресурсам ущерба превысила 4,1 млн руб., в целях его возмещения суд наложил арест на имущество браконьеров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года перед судом предстали два других браконьера, которые незаконно выловили 23 осетра, 175 экземпляров стерляди, причинив ущерб на 12 млн руб.

Илья Николаев