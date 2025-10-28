В Ярославской области вновь снизилась инфляция

Годовая инфляция в Ярославской области по итогам сентября составила 8,15%. Это меньше, чем в августе (8,58%), но выше, чем в целом по стране (7,98%). Данные опубликовало ярославское отделение Банка России.

Цены в регионе в сентябре выросли на 0,36% к августу. Подешевели продовольственные товары, а подорожали непродовольственные товары и услуги. Падение цен на продовольствие составило 0,05% к августу 2025 года. Сильнее всего подешевели овощи, масло и яйца. Прирост цен показали сыр, мясо и сахар.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали средства связи, моющие и чистящие средства, печатные издания. На четвертом месте по росту цен оказалось моторное топливо — за месяц оно стало дороже на 0,98%. Продолжила рост стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (+18,94%), образования (+7,62%), культуры (+1,36%).

На уровень инфляции в регионе оказали влияние низкая конкуренция в сфере услуг зарубежного туризма и высокий туристический поток в регион.

«В регионе сильнее, чем в целом по России, выросли цены на общественное питание. Высокий уровень спроса, который связан в том числе с соответствующим объемом турпотока в регион, позволял таким организациям быстрее переносить в цены рост затрат, в том числе на закупку продуктов питания и оплату труда персонала»,— сообщили в ярославском отделении Банка России.

Антон Голицын