Власти Венесуэлы готовы расторгнуть соглашения с Тринидадом и Тобаго

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с инициативой о расторжении энергетических соглашений с Тринидадом и Тобаго. Причиной, по ее словам, являются «враждебные действия» островного государства, допустившего на свою территорию американский военный корабль, сообщает AP.

Эсминец USS Gravely, оснащенный управляемыми ракетами, находится в Тринидаде с воскресенья для проведения совместных учений с ВМС этой страны. Ранее корабль принимал участие в уничтожении судов в Карибском море, предположительно, перевозивших наркотики.

В комментарии для AP премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар заявила, что ее «не беспокоит потенциальная отмена энергетического соглашения», а совместные военные учения с США проводятся в целях «внутренней безопасности».

Ранее Делси Родригес осудила совместные военные учения США и Тринидада и Тобаго. В заявлении, опубликованном вице-президентом в социальных сетях, учения названы «военной провокацией ЦРУ», целью которой является «полномасштабная военная конфронтация» Венесуэлы и Тринидада и Тобаго.

Влад Никифоров