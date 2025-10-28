Глава района в Хабаровском крае подал в отставку и собирается на СВО

Руководивший с апреля 2022 года районом им. Лазо Хабаровского края Александр Кох объявил о сложении полномочий и попросил освободить его от должности. Чиновник принял решение отправиться на фронт специальной военной операции в качестве добровольца. Совет депутатов района принял отставку.

«Я принял решение отправиться в зону специальной военной операции в составе добровольческого формирования «Барс-8» Хабаровского края… Это решение основано на моих личных убеждениях и принципах»,— написал господин Кох в своем Telegram-канале.

Также он выразил уверенность в том, что за прошедшие годы в районе был создан фундамент, который «позволит району продолжать двигаться вперед», что «начатые проекты будут продолжены, а достигнутые результаты приумножены».

Добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск» создан по поручению главы региона Дмитрия Демешина в феврале—марте. В него вошли, по большей части, сотрудники муниципальных администраций. Как сообщалось, возглавил подразделение зампред правительства региона Дарий Тюрин.

Эрнест Филипповский