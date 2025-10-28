В возрасте 83 лет умер джазовый ударник Джек ДеДжонетт

Американский джазовый барабанщик, игравший в ансамбле Майлза Дэвиса, Джек ДеДжонетт умер в возрасте 83 лет. Представитель семьи Джоан Клэнси сообщила, что причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Господин ДеДжонетт стал известен во второй половине 1960-х, когда джаз развивался в разных направлениях. Подход ДеДжонетта мог быть приглушённым или взрывным, свингующим или яростно фанковым, строил мосты между старым и новым, пишет The New York Times.

«Я как колорист на барабанах»,— сказал он в видеоинтервью 2015 года, сравнив себя с «художником». «Поэтому я могу работать в рамках времени, но могу быть и свободным от него, становясь в этом смысле более гибким».

Госпожа Клэнси рассказала The Rolling Stone, что последние часы Джек ДеДжонетт провел в кругу семьи и друзей. “Он чувствовал себя очень комфортно и умиротворенно. Он был окружен своей женой Лидией, семьей и друзьями”,— сказала она.