Брюссель ускорит создание «стены дронов» из-за случаев с метеозондами в Литве

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявили о намерении усилить давление на Белоруссию и ускорить проект «стены дронов» в связи с участившимися случаями проникновения в Литву контрабанды через воздушное пространство.

Госпожа Фон дер Ляйен в соцсети Х назвала действия с метеозондами «гибридной угрозой» и пообещала, что Европа не потерпит подобного, рассматривая это как дополнительный аргумент в пользу создания «стены дронов». «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит»,— написала глава ЕК.

Господин Кошта также выразил солидарность с Литвой и заявил о продолжении давления на Белоруссию.

Литва утверждает, что контрабандисты из Белоруссии используют воздушные шары с гелием для переправки сигарет. За последние недели аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за этого.