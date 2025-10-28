Суд обязал организацию выпустить в Рыбинское водохранилище стерлядь

В Ярославской области суд обязал организацию-нарушителя выпустить в Рыбинское водохранилище 1800 экземпляров молоди стерляди. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как установило надзорное ведомство, компания занималась промышленным рыболовством в водохранилище, в том числе в запретные сроки. Прокурор с целью возмещения ущерба, нанесенного природе, обратился в суд. Он потребовал обязать организацию провести искусственное зарыбление водоема.

Иск прокурора был удовлетворен. Когда решение суда вступит в силу, ведомство проконтролирует его исполнение.

Алла Чижова