Шойгу обвинил Запад в попытках «десуверинизации» России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о намерении Запада «поделить Россию» на десятки частей, чтобы «эксплуатировать в своих интересах». Об этом господин Шойгу написал в статье для «Аргументов и Фактов».

По словам господина Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне. «Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России — это её уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас»,— написал он.

По словам господина Шойгу, цель Запада — «десуверенизация России». «Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах»,— пишет он.

Ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Сергей Шойгу.