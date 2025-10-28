Стармер: санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа улучшили положение Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что положение Украины стало улучшаться после введения американских санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. «На прошлой неделе произошли действительно важные события»,— сказал господин Стармер агентству Bloomberg.

«Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, а ЕС представил свой последний пакет мер — и все это в течение нескольких дней»,— добавил он.

По словам британского премьер-министра, он накануне разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по телефону, в том числе о давлении на Китай с целью добиться прекращения закупок российской нефти.

22 октября Минфин США включил нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в новый пакет санкций в отношении России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз.