Меньше половины ярославских семей может позволить себе аренду квартиры

В Ярославской области доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе-сентябре 2025 года, составила 49,5%. Такие данные содержатся в рейтинге «РИА Новости».

По данным «РИА Новости», семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов в Ярославской области, составляет 102,5 тыс. руб. Регион занимает 42-е место в рейтинге.

При этом в Ярославской области показатели лучше, чем в соседних регионах. Так, в Ивановской области аренду могут позволить только 28,2% семей с двумя детьми при доходе в 107,7 тыс. руб., в Костромской — 43,9% при 94,8 тыс. руб., в Вологодской — 45,7% при 119 тыс. руб.

В лидерах рейтинга находятся ЯНАО (76,4% семей), ХМАО-Югра (75,5%), Сахалинская область (64,8%). Москва занимает 19-е место — в столице съем жилья могут позволить себе 56,3% семей. На последнем месте оказалась Чеченская Республика: там аренда доступна для 13,5% семей.

Алла Чижова