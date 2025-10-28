Сам себе контролер

На Дону в сентябре 2025 года было удовлетворено 34,4 тыс. заявок граждан, решивших запретить себе получать кредиты в банках и микрофинансовых организациях (МФО). По количеству таких граждан Ростовская область находится на четвертом месте в России после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, опережая Кубань. При этом, сентябрь — первый месяц, когда установить самозапрет на получение займа можно через многофункциональные центры (МФЦ). Этим правом в Ростовской области за первый осенний месяц воспользовалось 26,9 тыс. жителей региона. Эксперты «Review. Ъ-Кубань» считают, что самозапрет на получение кредитов дает человеку дополнительный уровень контроля и психологическую гарантию безопасности от мошеннических действий. В регуляторе уверяют, что рост числа самозапретов никак не скажется на работе банковского сектора.

Ростовская область и Краснодарский край вошли в топ-5 российских регионов, население которых наиболее активно использует механизм самозапретов на привлечение кредитов. Так, в сентябре текущего года жители Дона путем обращения через многофункциональные центры (МФЦ) установили 26,9 тыс. самозапретов на кредиты, через портал «Госуслуги» — 7,5 тыс. Такие данные сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего жители Ростовской области установили в сентябре 34,4 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. По величине данного показателя — это четвертое место среди субъектов Российской Федерации. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае, численность населения которого на 1,5 млн человек больше, чем в донском регионе, за первый осенний месяц этого года было также установлено 34,4 тыс. самозапретов на привлечение кредитов (25,8 тыс. — через МФЦ и 8,6 тыс. — через «Госуслуги»).

Среди российских регионов наибольшее количество самозапретов в сентябре было установлено в Москве (108,7 тыс.), Московской области (62,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (53,2 тыс.). Больше всего самозапретов через МФЦ было установлено жителями Москвы (35,8 тыс.), Санкт-Петербурга (12 тыс.), Краснодарского края (8,6 тыс.), Ростовской области (7,5 тыс.) и Приморского края (5,5 тыс.).

В целом по России, по данным НБКИ, количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов в сентябре 2025 года составило 1,01 млн единиц. При этом в МФЦ в первый осенний месяц этого года было установлено 189,9 тыс. самозапретов (или 18,9% от их общего количества), а через интернет-портал «Госуслуги» — 815,3 тыс. (81,1%). В свою очередь услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в сентябре заемщики воспользовались 57,4 тыс. раз, а на портале Госуслуг — 104,6 тыс. раз.

МФЦ упростило самозапреты

Как ранее писал «Ъ», с 1 марта в России стала возможна официальная установка самозапрета на получение кредита — любой гражданин через портал «Госуслуги» может подать заявление в бюро кредитных историй, с помощью которого установит запрет на выдачу ему займов по отдельным или сразу по всем категориям. Это сделано для того, чтобы защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам.

С 1 сентября этого года эту же функцию стало возможным реализовать через МФЦ. Снять запрет сложнее, чем установить. Сделать это можно как через «Госуслуги», так и через МФЦ, но кредиты станут доступны не мгновенно, а спустя два дня после подачи заявления. Для этого понадобится электронная подпись, создать которую можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников, сообщали в Минцифры РФ.

Всего в России по итогам сентября количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 13,9 млн человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта по сентябрь 2025 года предпочли 676,3 тыс. человек.

Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, расширение возможности по установлению самозапрета на привлечение кредитов и займов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных атак мошенников.

«В случае МФЦ особое значение имеет также простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалифицированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн. Важно, чтобы заемщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости без проблем вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг. Напомню, что при установлении или снятии самозапрета гражданин может проверить свой текущий статус, запросив свою кредитную историю на сайте НБКИ»,— говорит господин Волков.

Как уточнили в Южном ГУ Банка России, с 1 сентября микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займа должны убедиться, что не перечисляют деньги мошеннику. Для этого, по информации регулятора, МФО обязаны проверить, действительно ли реквизиты принадлежат заемщику: сверить имя, отчество (при наличии) и фамилию (или первую букву фамилии) человека, который хочет взять заем, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги.

«Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты. Кроме того, человек может сам предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах. Это ускорит получение займа. Такая мера поможет в борьбе с мошенниками, которые оформляют договоры на ничего не подозревающих граждан, а деньги получают сами. Для клиентов, которые уже брали в МФО два займа или более в течение года до даты нового заявления и использовали тот же банковский счет или карту, проверка не требуется»,— прокомментировали в пресс-службе регулятора.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на 1 октября 2025 года самозапрет установлен более чем у 14 млн граждан России. Подавляющее большинство из них выбрали формат полного самозапрета на кредиты: 90,9% заявок поданы на установку этого типа запрета. На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 677,86 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО — 246,44 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 221,02 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок россияне направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

В Объединенного кредитного бюро отмечают, что наибольшую активность на самозапреты по кредитам проявляют граждане в возрасте 35-45 лет — на их долю приходится 21% от общего количества оформленных услуг. На долю граждан 45-55 лет и 55-65 лет — по 20% заявлений. 17% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12% — россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.

За все время работы сервиса самозапретов на кредиты лидером по количеству обращений является Москва (1,48 млн заявлений за семь месяцев). На снятие запрета было направлено 66,79 тыс. заявлений. Мурманская область возглавляет рейтинг регионов по доле граждан с самозапретом: на каждые 100 жителей региона приходится 18 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройку лидеров также входят Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО — в этих регионах самозапрет установлен у 16 жителей из 100.

«Психологическая гарантия безопасности»

Анализируя рост числа самозапретов на оформление кредитов руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко считает, что граждане начали активно пользоваться новым инструментом. «Мера своевременна, она дает человеку дополнительный уровень контроля. Для многих это психологически важная гарантия безопасности в условиях, когда цифровизация финансовых услуг значительно опережает опыт граждан в области финансовой грамотности и цифровой гигиены»,— говорит эксперт.

По мнению заместителя начальника Южного ГУ Банка России Николая Курилова, самозапрет никак не сказывается на работе банковского сектора, потому что не запрещает человеку брать заемные деньги и не ограничивает банки или в МФО в выдаче кредитов и займов. Главная цель самозапрета – подчеркивает эксперт — защита от мошенников и случаев, когда они оформляют кредит без ведома человека. Кроме того, считает он, самозапрет может помочь в осознанном управлении финансами и, например, убережет от спонтанной покупки в кредит.

«Самозапрет касается только новых обязательств. То есть после его установки вы не сможете оформить новый кредит, кредитную карту или воспользоваться овердрафтом»

«Самозапрет никак не отражается и на действующих обязательствах. Если кредит или заем был оформлен до установки ограничения, график платежей и условия погашения не меняются. Самозапрет не влияет на вашу репутацию и надежность как заемщика. Пользоваться кредитными картами также можно без ограничений. Более того, для клиента с самозапретом банк может увеличить лимит по кредитке, если это делается без заключения дополнительных соглашений, в рамках действующих условий по договору. Самозапрет касается только новых обязательств. То есть после его установки вы не сможете оформить новый кредит, кредитную карту или воспользоваться овердрафтом. Если заемные деньги понадобятся, нужно будет сначала снять с себя запрет, а потом обратиться к кредитору»,— рассказывает Николай Курилов.

Он также отмечает, что «подводных камней» в процедуре оформления нет. Наоборот, говорит эксперт «Review. Ъ-Кубань», возможности установки самозапрета расширились с 1 сентября возможностью сделать это лично в МФЦ по паспорту. Оформляется самозапрет по шаблонному заявлению.

«Самозапрет можно установить и снять неограниченное количество раз, действует он бессрочно до того момента, пока вы сами его не отмените. При этом есть нюансы, которые нужно понимать. Тем, кто часто снимает и устанавливает ограничение, лучше перепроверять установку ограничения. Сделать это можно на портале “Госуслуги” в разделе “Штрафы Налоги”, услуга “Проверка статуса запрета на получение кредита”. Есть нюанс и с оформлением рассрочки на маркетплейсах или в магазинах. Тут нужно смотреть, какой вид самозапрета у вас установлен: на выдачу займов очно, онлайн или обоими способами. Также важно изучать сам договор рассрочки, его условия и кто указан в качестве кредитора. Если это банк или МФО, вам откажут. Если рассрочку предоставляет сам магазин, самозапрет не помешает»,— говорит Николай Курилов.

Евгений Зленко отмечает, что есть риск, когда клиенты банков будут забывать о действующем самозапрете и сталкиваться с отказами при попытке, уже по собственному желанию, оформить кредит или ипотеку. Это, по мнению эксперта, может создавать определенную нагрузку на банки и кредитные бюро. Сегодня, говорит господин Зленко, банки также вынуждены адаптировать свои внутренние процессы, чтобы исключить, например, риск технических ошибок.

«В целом же, для банков это инструмент, который в определенной мере повышает доверие к самой финансовой системе, но требует точной настройки и разъяснительной работы, чтобы не создавать барьеров для добросовестных клиентов»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко