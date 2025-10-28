Астраханский девелопер планирует еще один проект на Урале

Астраханский бизнесмен и экс-депутат гордумы Равиль Янборисов в октябре зарегистрировал новое ООО СЗ «Разум на Уралмаше». Юридический адрес фирмы — Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126. Застройщик входит в состав девелоперской компании «Разум», учрежденной в Астрахани. Это уже второе юрлицо, зарегистрированное на Урале, первое - ООО «Разум Екатеринбург», занимающееся инженерно-техническим проектированием, управлением строительными проектами и авторским надзором.

В настоящее время астраханский девелопер реализует в Екатеринбурге четыре проекта: ЖК «Разум в Академическом» на 205 квартир, который ООО СЗ «Разум-Академический» готовится сдать в четвертом квартале этого года. Стоимость жилья, согласно сайту застройщика, варьируется от 5,7 млн руб. до 13,3 млн. ООО СЗ «Разум на Матвеева» строит одноименный ЖК на 188 квартир, его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года, цены от 4 млн до 12,2 млн руб. Также строятся жилые комплексы «Разум на Титова» (возводит ООО СЗ «Разум на Титова», 317 квартир от 5,4 млн до 14 млн руб.) и «Разум на Малышева» (строит ООО СЗ «Разум на Вишневой», 154 квартиры от 7,1 млн до 15,4 млн руб.). Последние собираются сдать в третьем квартале 2028 года.

Первым проектом девелопера был ЖК «Волжская Ривьера» на ул. Генерала Епишева в Астрахани (рядом с Владимирским собором). Среди других проектов ГК «Разум» — ЖК «Сердце Каспия» на набережной Приволжского Затона (Эллинг), ЖК «Наследие», «Зеленые кварталы», «Гагарин», «Разум на Энергетической», дом на ул. Бакинской, 65, «Разум на Боевой» и «Разум на Звездной».

Равиль Янборисов является учредителем 21 юрлица, в числе которых ООО «Разум», ООО СЗ «Рост», ООО СЗ «Сити Групп Девелопмент», ООО «Шеф Тайм Астрахань» и другие. Общая выручка за 2024 год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 412 млн руб. Ранее господин Янборисов был соучредителем астраханского ООО СЗ «Прогресс Академический-25» и свердловских ООО СЗ «Прогресс Премьер» и ООО СЗ «Прогресс Альфа», которые входят в ГК PROGRESS Виктора Тарасенко. С мая 2014 года по январь 2022-го Равиль Янборисов был соучредителем ныне ликвидированного петербургского ЗАО «Киорс Групп», которое специализировалось на гостиничном бизнесе.

Нина Шевченко