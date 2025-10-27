«Хамас» передал тело 16-го заложника из Израиля

Красный Крест получил гроб с телом умершего заложника из северной части сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, красный Крест сейчас везет гроб солдатам Армии обороны Израиля в Газе. Ранее военное крыло движения «Хамас», «Бригада Аль-Кассам», заявило, что тело будет возвращено в понедельник вечером.

Всего «Хамас» передал тела 16 из 28 погибших заложников в рамках соглашения о прекращении огня. Тела ещё 12 остаются в Газе.

На этой неделе в Газу вошла тяжелая техника из Египта для оказания помощи в поисках тел заложников. Это произошло после заявления «Хамаса» о том, что движение передало все останки заложников, к которым смог получить доступ, и что для извлечения остальных потребуются «значительные усилия и специальное оборудование».