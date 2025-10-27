Reuters: Amazon планирует крупнейшее с 2022 года сокращение штата

Amazon планирует уволить до 30 тыс. рабочих мест в компаниях в рамках работы над сокращением расходов и компенсаций избыточного найма. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Это станет самым крупным сокращением рабочих мест в Amazon с момента ликвидации около 27 тыс. рабочих мест в конце 2022 года.

По информации агентства, 30 тыс. сотрудников составляет лишь небольшой процент от общего штата Amazon в 1,55 млн сотрудников, но почти 10% от 350 тыс. корпоративных сотрудников компании.

Сокращения могут затронуть отдел кадров (People Experience and Technology) Amazon, отдел устройств и услуг, а также операционный отдел и другие, уточняют собеседники Reuters.

По словам генерального директора Amazon Энди Джасси, сокращения — часть борьбы с излишней бюрократией в компании, в том числе засчет сокращения числа менеджеров.