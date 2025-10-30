«Значительной части населения сложно экономить»

О причинах перехода населения к сберегательной модели потребления, разнице в подходах доходных групп и наметившейся на рынке скимпфляции в интервью “Ъ” рассказал начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Зверский

Фото: из личного архива Сергея Заверского

— Мы часто слышим, что граждане перешли к сберегательной модели. Что на это указывает?

— Если реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии 2025 года выросли на 7,8%, а оборот розничной торговли — всего на 2,1%. В июле—августе эта тенденция сохранилась. По непродовольственным товарам замедление роста продаж еще более существенное, а по целому ряду групп прослеживается именно сокращение потребительских расходов год к году. Это, например, бытовая техника, мебель, товары для строительства и ремонта, одежда и обувь. Объем средств граждан на банковских вкладах растет быстрее, чем проценты по депозитам, пока еще наблюдается чистый приток средств. Но многое зависит от того, о каких доходных группах мы говорим. Согласно опросам, около 60% россиян вообще не имеют сбережений.

— В какие моменты потребители в принципе обычно начинают экономить или тратить больше?

— В последние годы очень часто таким триггером были какие-то большие события, например валютные колебания. Но это не единственный вариант. Яркий пример последних лет — утильсбор, когда на фоне ожиданий его повышения мы видим всплеск спроса. Глобально можно выделить две группы. Первая — это факторы в пользу того, чтобы в текущий момент сознательно делать выбор в пользу сбережений вместо потребления. Речь может идти о высокой процентной ставке по депозитам, привлекательности долгосрочных вложений. Вторая группа — факторы, которые действуют как ограничители для текущего потребления. Например, это недоступность кредитов — оборотная сторона высоких ставок по депозитам. Может быть и недоступность товаров требуемого качества, в частности, из-за ограничений по импорту. Есть и традиционные факторы, оказывающие сдерживающее влияние на готовность сберегать,— например, высокие инфляционные ожидания. Они часто подскакивают в ответ на любые крупные внешние события, поскольку ограничения на стороне предложения в целом осознаются в обществе. В таких ситуациях мы наблюдаем рост спроса, иногда резкий, на товары отдельных групп.

— Какие траты потребители сокращают в первую очередь? Это зависит от социальных групп населения?

— Я бы говорил не о социальных группах, а о доходных. У малообеспеченных преобладают расходы на товары первой необходимости, продукты питания, а у более обеспеченных — высокая доля услуг, непродовольственных товаров, образования, здравоохранения. Когда эти группы принимают решение об экономии, сами по себе решения очень сильно отличаются. Если мы возьмем самую низкодоходную группу, нижний дециль, то здесь на продукты питания и жилищные услуги уходит более 60% расходов, а на отдых и общепит — менее 3%. У наиболее обеспеченной части населения на продукты питания уходит около четверти доходов, около 30% — транспорт, более 11% — на отдых и общепит. В нижнем дециле приходится переходить на более дешевые продукты питания, откладывать обновление базовых непродовольственных товаров, обуви и одежды. В верхнем — откладывать покупки нового автомобиля, ремонта жилья или корректировать запросы на отдых.

— Продукты питания — последнее, на чем экономят потребители?

— Да, но есть и некоторые нюансы. Значительной части населения сложно экономить на продуктах питания, просто нет особо запаса для экономии. Когда потребитель сталкивается с необходимостью вынужденной экономии, он часто готов переключаться с более качественных товаров на менее качественные, но более дешевые либо рассчитывает на сохранение цены. Производители этот момент учитывают. Они часто стремятся сохранить цену и что-то изменить в составе. Все помнят термин «шринкфляция», а сейчас становится более актуальным слово «скимпфляция», когда происходит замена более дорогих ингредиентов более дешевыми для сохранения цены.

— На какие категории продуктов питания спрос, на ваш взгляд, наиболее и наименее эластичен?

— Есть два ключевых фактора. Во-первых, это наличие доступных товаров-заменителей. Во-вторых, доля расходов на товар в бюджете. Чем больше товаров-заменителей, тем быстрее и проще потребитель откажется от конкретной позиции. Один вид мяса дорожает, и люди могут переключаться на другой. Например, с говядины на свинину или птицу. Но есть лекарства, базовые предметы одежды, жилищные услуги или те товары, которые просто сложно заменить,— тот же хлеб или бензин.

— Стремление потребителей экономить — это плохо?

— Если мы посмотрим на нашу новейшую экономическую историю, то у нас было несколько шоков различной природы. Одним из ключевых факторов восстановления экономики после каждого из них был потребительский спрос, который позволял эти периоды потенциальных кризисов сгладить и пройти относительно безболезненно. Но сейчас мы уже видим проявление негативных тенденций — достаточно посмотреть на ситуацию с динамикой производства в гражданских отраслях, не связанных с оборонно-промышленным комплексом. И эти тенденции будут только усиливаться. Охлаждение экономики и сокращение спроса сейчас ради борьбы с инфляцией может обернуться целым рядом негативных эффектов. Компании сейчас вынуждены отказываться от многих инвестпроектов или их откладывать. Когда в какой-то момент начнется оживление спроса, допустим, на фоне снижения процентных ставок, предложению опять будет нечем на это ответить. А это опять высокие риски раскручивания инфляции.

— Какие меры могут помочь убедить потребителей отказаться от экономии и начать больше тратить?

— В первую очередь это динамика доходов населения. Хотя граждане могут и предпочитать направлять дополнительные средства больше на погашение взятых ранее кредитов. Важное значение имеют и ожидания, потребительская уверенность. Роль будут играть динамика процентных ставок, повышение доступности кредитования в случае их снижения. Среди потенциальных эффектов — реализация отложенного спроса, накопление которого мы наблюдаем сейчас. Например, в части приобретения жилой недвижимости.

Интервью взяла Алина Мигачёва