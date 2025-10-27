Минтруд предложил повысить квоту на иностранных рабочих на 44 тыс. человек
Минтруд России разработал проект постановления, согласно которому квота на 2026 год на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран будет установлена на уровне 278,9 тыс. человек, сообщила пресс-служба ведомства. Это на 44 тыс. человек больше, чем в текущем году (234,9 тыс.).
«Квота сформирована только на основании одобренных на региональном и федеральном уровнях заявок работодателей. Часть квоты выделяется для продления разрешений для уже работающих иностранных граждан, поэтому это не всегда новые работники»,— сообщили в ведомстве. Там отметили, что квота не дает автоматического разрешения на въезд иностранных работников — каждый специалист должен получить визу и разрешение на работу.
Обычно фактический объем въехавших в рамках квоты иностранных специалистов несколько ниже установленного, так как после утверждения лимита продолжается поиск специалистов внутри страны по заявкам регионов, отметили в Минтруде. Чаще всего с помощью квот российские работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии.
К числу проектов, под которые были запрошены квоты, — строительство Амурского газохимического комплекса и Амурского газоперерабатывающего комплекса, второй очереди космодрома «Восточный» и промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в Ленобласти.