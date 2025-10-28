Лидером по перетоку аудитории из запрещенных соцсетей в сентябре стал Telegram

После вступления в силу с 1 сентября запрета на размещение рекламы на заблокированных платформах начался активный переток аудитории и бюджетов на продвижение из Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на другие платформы. Так, по данным Getblogger (входит в МТС AdTech), лидером по миграции пользователей в сентябре стал Telegram: за месяц в него перешло 32% аудитории. 25% перешло в VK, 20% — на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok. В деньгах из запрещенной соцсети за сентябрь—октябрь 2025 года перераспределилось рекламных средств на 1,2 млрд руб. Всего объем прямой рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по итогам 2025 года прогнозировался в 6,2 млрд руб. при сокращении на 26%. Общий объем интернет-рекламы по итогам первого полугодия 2025 года оценивался в 275 млрд руб. при росте на 14% год к году.

На медиарынке в целом наблюдается тенденция к снижению аудитории в соцсетях: более 20% пользователей перестали следить за блогерами вовсе. Ранее гендиректор NMi Digital Анна Планина объясняла отток пользователей с медиаплатформ ограничением доступа к популярным зарубежным соцсетям и недостаточной конкурентоспособностью их российских аналогов.