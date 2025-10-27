«ЛУКОЙЛ» объявил о намерении продать зарубежные активы

Российская компания «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) объявила, что намерена продать зарубежные активы. Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Минфин США ввел в отношении компании и ее дочерних предприятий блокирующие санкции.

В пресс-релизе «ЛУКОЙЛа» сообщается, что компания начала рассмотрение заявок от потенциальных покупателей. Продажа активов будет осуществляться в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности.

OFAC — это управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США. «При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — сообщается в пресс-релизе «ЛУКОЙЛа».