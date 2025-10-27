«Ростелеком» может выйти из двух активов

В агентстве «Интерфакс-ЦРКИ» (Центр раскрытия корпоративной информации) ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) заявило о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и опубликовало его повестку 27 октября. Среди прочего в документе фигурирует запись «Об изменении размера доли участия ПАО "Ростелеком" в ХХХ» и «О прекращении участия ПАО "Ростелеком" в ХХХ» (названия юрлиц скрыты). В пресс-службе телеком-оператора комментировать заявление и раскрывать названия компаний отказались. Источники “Ъ” сообщают, что под одним из скрытых юрлиц подразумевается ГК «Солар». Там отказались от комментариев.

По данным «Контур.Фокус», 100% уставного капитала ГК «Солар» в 2,9 млн руб. единолично владеет ПАО «Ростелеком». 20 октября в межрайонную ИФНС России №16 по Москве АО «Солар Секьюрити» подало заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юрлиц, и (или) о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Готовность документа назначена на 28 октября.

Собеседник “Ъ”, близкий к компании, предположил, что одной из причин выхода «Ростелекома» из ГК «Солар» может быть подготовка последней к IPO. В июне этого года гендиректор ИБ-вендора Игорь Ляпунов на ПМЭФ-2025 поделился с “Ъ”, что компания «технически к проведению IPO готова» (см. “Ъ” от 25 июня).

Филипп Крупанин