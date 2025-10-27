Надзор требует с саратовского грузоперевозчика 1 млрд за свалку под Кокурино
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям потребовало от ООО «Саратовская специализированная техника» возместить ущерб почвам на сумму 1,05 млрд руб. Это связано с несанкционированным размещением отходов в Заводском районе Саратова, рядом с селом Кокурино, сообщмли в контрольном ведомстве.
Общественные инспекторы обнаружили отходы, что подтолкнуло Росприроднадзор к расследованию. Выяснилось, что для работ использовалась спецтехника с эмблемой «ССТ». Лабораторные исследования показали, что отходы относятся к IV классу опасности, а площадь загрязнения превышает 24 тыс. кв. м.
Сумма ущерба рассчитана по утвержденной методике, учитывающей вред от перекрытия почвенного покрова и захламления территории отходами. Компании дали 30 дней на возмещение ущерба. В случае невыполнения требования материалы будут переданы в суд для принудительного взыскания.