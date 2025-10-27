Надзор требует с саратовского грузоперевозчика 1 млрд за свалку под Кокурино

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям потребовало от ООО «Саратовская специализированная техника» возместить ущерб почвам на сумму 1,05 млрд руб. Это связано с несанкционированным размещением отходов в Заводском районе Саратова, рядом с селом Кокурино, сообщмли в контрольном ведомстве.

Общественные инспекторы обнаружили отходы, что подтолкнуло Росприроднадзор к расследованию. Выяснилось, что для работ использовалась спецтехника с эмблемой «ССТ». Лабораторные исследования показали, что отходы относятся к IV классу опасности, а площадь загрязнения превышает 24 тыс. кв. м.

Сумма ущерба рассчитана по утвержденной методике, учитывающей вред от перекрытия почвенного покрова и захламления территории отходами. Компании дали 30 дней на возмещение ущерба. В случае невыполнения требования материалы будут переданы в суд для принудительного взыскания.

ООО «ССТ» работает в сфере грузовых перевозок. Компанию зарегистрировали в Саратове 4 марта 2019 года. Единственный владелец и генеральный директор — Товмасян Армине. Число сотрудников выросло с 5 человек в 2019 году до 35 в 2024 году. Выручка компании за 2024 год достигла 717,7 млн руб., что на 30% больше показателя 2023 года в 552,4 млн руб. Чистая прибыль также увеличилась с 8,3 млн руб. до 14,3 млн руб .

