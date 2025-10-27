Списание утопающих

Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Бедняков предложил обратиться в правительство РФ, чтобы реорганизовать «Почту России» из акционерного общества обратно в госпредприятие для повышения эффективности. Также прозвучало предложение создать вместо «Почты России» аналогичную региональную структуру, чтобы лучше ее контролировать на региональном уровне. В Нижегородской области закрылись 10% почтовых отделений, а почте не хватает работников. Их зарплаты, несмотря на повышение, остаются низкими, отметили в областном минцифры. Жители сельских территорий недовольны сокращением почтовых отделений. Эта ситуация кардинально к лучшему не меняется, в заксобрании решили проработать предложения по улучшению работы почтовой связи.

К работе «Почты России» в нижегородском заксобрании высказали много критических замечаний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по госвласти и МСУ обсудил ситуацию с работой АО «Почта России» в регионе. Из-за кадрового дефицита и непригодных помещений 10% из 956 почтовых отделений не работают, рассказал областной министр цифрового развития и связи Александр Синелобов. В некоторых отделениях остались единственные сотрудники. Когда они болеют, уходят в отпуск или увольняются из-за низких зарплат, отделения приходится закрывать. Вместо них граждан обслуживают мобильные отделения связи, однако жалобы на «Почту России» не прекращаются, уточнил господин Синелобов. Из-за нехватки работников закрыто 41 отделение, но их может стать больше.

Как писал «Ъ-Приволжье», за три года в Нижегородской области закрылись свыше ста отделений «Почты России». Ее функционал отчасти поглотили службы доставки и маркетплейсы. Однако социальную функцию почты по доставке писем и пенсий частные компании на себя взять не могут, а областной бюджет поддерживает почтальонов. В 2024 году губернатор Глеб Никитин и гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подписали соглашение, по которому почте предоставили льготу по налогу на прибыль, обнулили налог на имущество и безвозмездно выделили площади для почтовых отделений.

В денежном эквиваленте объем господдержки, рассчитываемый от объема выручки почты, составил 22,5 млн руб. в 2024 году, в 2025-м — 24,4 млн руб., которые также расходуются на ремонт отделений, подсчитал министр Синелобов.

Среди других регионов Нижегородская область оказывает почте одну из самых больших мер господдержки, отметил он.

По данным минцифры региона, чтобы прекратить отток кадров, работникам «Почты России» повысили зарплату. В сети отделений нижегородских городов в 2024 году ее увеличили более чем на 44% и на четверть — в отдаленных населенных пунктах. Зарплаты почтовым служащим выросли на 33 – 106% в зависимости от должности, однако уровень их доходов остается ниже рынка. «Работникам почты сильно недоплачивают», — резюмировал Александр Синелобов. Чтобы поднять зарплаты работникам почты до рыночного уровня, из бюджета Нижегородской области необходимо дополнительно выделить 160 млн руб. Однако минфин не нашел свободных средств в областном бюджете на эти цели.

Тем временем почта «проводит внутреннюю трансформацию бизнеса, чтобы повысить эффективность». Однако конкретных планов в этом направлении Александр Синелобов не назвал. Министр был вынужден отчитываться за руководство нижегородского филиала «Почты России», которое уехало на обучение и не смогло прийти на заседание комитета. Представитель почты Юлия Красильникова сообщила, что в 2026 году «Почта России» планирует внедрить модульные филиалы, которые можно привезти и быстро собрать в тех населенных пунктах, где это необходимо. Однако запланированных 36 модулей не хватит даже на то, чтобы покрыть существующие потребности из-за дефицита кадров, отметили в минцифры.

При виде некоторых почтовых отделений «хочется рыдать», добавил депутат Игорь Рузанкин. Он напомнил о постоянных попытках спасти почту при помощи областного бюджета, хотя руководство АО могло бы попытаться увеличить уставный капитал и привлечь инвесторов.

При этом «Почта России» не торопится отчитываться и информировать депутатов и областное правительство о своих планах, однако ежегодно обращается к ним за господдержкой, добавил депутат Николай Упирвицкий. «Получается, что решать проблемы почты, которой бюджет дает деньги, приходится региональным властям», — возмутился он.

Депутат Дмитрий Бедняков также предложил обратиться в правительство РФ, чтобы «деприватизировать» АО, вернув ему статус госпредприятия, ответственного за связь. Тогда отвечать за работу почты будет федеральный бюджет. «Либо надо создавать смежную структуру на уровне региона — государственное учреждение связи, которое возьмет на себя функции почты России, чтобы не зря тратить бюджетные деньги. Там будут работать государственные и муниципальные служащие. Если говорить о полномочиях субъекта РФ, это вполне допустимо. Тогда будет понятно, куда мы даем деньги, почему за это отвечает министр и все на своих местах. Пусть почта существует параллельно. Кто выживет — тот выживет», — заявил господин Бедняков.

Председатель комитета Владимир Паков констатировал, что непростая ситуация с почтой обсуждалась в 2024 году и с тех пор улучшилась незначительно.

«Стратегия развития почты до 2030 года давно утратила актуальность и до сих пор не пересмотрена. В 2024 году Минцифры РФ разработало проект федерального закона о поддержке почты, однако этот документ пока не внесен в Госдуму», — напомнил он. Состояние почтовых дел в Нижегородской области планировалось обсудить на заседании заксобрания 30 октября на «правительственном часе». Однако его отменили. Депутаты решили до конца года совместно проработать все инициативы по улучшению работы «Почты России», чтобы в начале 2026 года направить предложения в правительство РФ.

Владимир Зубарев