Тольятти догнал Ульяновск под Саратовом

Полиция Саратовской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства, совершенного группой лиц, устроивших массовую драку на подъезде к Саратову перед началом матча между Ульяновской футбольной командой ФК «Волга» и командой саратовского клуба «Сокол». По словам ульяновских болельщиков, направлявшихся на матч, дорогу из автобуса перегородили легковые автомобили с тольяттинскими номерами, после чего и началась потасовка. Ульяновские фанаты уверены, что это были их «давние недруги» из состава фанатов тольяттинской «Лады». В полиции ситуацию не комментируют. В ульяновской «Волге», болельщиков которой на три часа доставляли в полицию Саратова, надеются, что следствие установит зачинщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тольяттинские болельщики говорят, что не знают зачинщиков беспорядков, и полагают, что появилось какое-то новое поколение фанатов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Тольяттинские болельщики говорят, что не знают зачинщиков беспорядков, и полагают, что появилось какое-то новое поколение фанатов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ъ-Волга» стали известны некоторые подробности массовой драки футбольных фанатов под Саратовом.

Как сообщало в воскресенье ГУ МВД по Саратовской области, накануне, в субботу, в ходе мониторинга интернета, была «выявлена видеозапись, на которой запечатлено нарушение общественного порядка группой лиц на проезжей части автодороги». В ходе проведения проверочных мероприятий полиция установила, что «25 октября на автодороге Р-228 в черте Саратова произошел конфликт между гражданами, в территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек». Известно, что из-за массовой драки фактически оказалась перекрыта федеральная трасса. В ГУ МВД отмечают, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ, от штрафа до 1 млн руб. до семи лет лишения свободы). В полиции не исключают, что также может быть возбуждено уголовное дело по факту умышленного блокирования движения транспорта.

От источников в ульяновском футбольном клубе «Волга» стало известно, что ульяновские болельщики организованно на автобусе направлялись на футбольный матч между клубами «Сокол» (Саратов) и «Волга» (Ульяновск) в Саратове (ульяновская команда проиграла хозяевам со счетом 1:0). По словам ульяновских болельщиков, на подъезде к Саратову «их блокировали легковые автомобили с номерами Самарской области, после чего и произошла потасовка». После нее ульяновские болельщики все же доехали до стадиона и смогли посмотреть игру. Но после матча ульяновские болельщики были доставлены в полицию, где у них были взяты показания. По словам собеседника «Ъ-Волга», «зачинщики беспорядков после матча успели скрыться и задержаны не были». Ульяновских фанатов продержали в полиции Саратова около трех часов. После того как они вернулись в Ульяновск, их также опрашивали в ульяновской полиции.

В ФК «Волга» пояснили «Ъ», что «между фанатами ульяновской “Волги” и тольяттинской “Лады” c давних времен были достаточно воинственные отношения, которые продолжаются до сих пор, хотя можно сказать, что сам футбольный клуб “Лада” уже практически не работает». «Подобные истории уже были, когда ульяновских фанатов вылавливали на трассах под Сызранью», «фанаты “Лады” выезжали и на матчи, которые их никак вроде не касаются, в том числе когда речь идет о поддержке тех, с кем они дружат, а с саратовскими фанатами они дружат», — сказал собеседник в ульяновском футбольном клубе «Волга». В ульяновской «Волге» выразили надежду, что саратовская полиция расследует это уголовное дело и найдет зачинщиков беспорядков.

«Лада-Тольятти» («Лада») — футбольный клуб из Тольятти Самарской области. Был образован 4 января 1970 года под названием «Торпедо» в результате объединения местной команды «Химик» и куйбышевского «Металлурга». В 2022 году был расформирован, но летом 2023 года было заявлено о воссоздании футбольного клуба. В 2024 году коллектив выступал во второй лиге (дивизион «Б»). В дальнейшем активная деятельность клуба прекратилась. Сейчас Тольятти в Премьер-лиге представляет футбольный клуб «Акрон», созданный в 2018 году.

Характерно, что 26 октября в Саранске ФК «Акрон» играл с «Локомотивом» (счет 1:1), матчем установлен один из рекордов «Акрона» по числу зрителей (8531 зритель). Источник в Федерации футбола Самарской области заметил, что «это очень странно, когда фанаты вместо того, чтобы поддержать свой “Акрон”, едут похулиганить в Саратов».

Замдиректора по работе с болельщиками ПФК «Сокол» (Саратов) Сергей Зузанов сказал «Ъ», что «со временем стало известно, что группа молодых людей из Самарской области “охотилась” за фанатами из Ульяновской области». «У них свои счеты, видимо, поэтому их подождали на нашей трассе и выловили уже перед Саратовом, заблокировав дорогу», — рассказал господин Зузанов. Клуб, к которому относятся зачинщики потасовки, собеседник называть не стал «дабы не усугублять положение людей», но добавил, что это точно не «Крылья Советов».

Собеседники из числа тольяттинских болельщиков в беседе в «Ъ» сказали, что «никто не знает этих зачинщиков, старые фанаты “Лады” к ним не имеют отношения, это какое-то новое поколение фанатов».

В ГУ МВД по Саратовской области раскрывать подробности уголовного дела отказываются. В ведомстве пояснили «Ъ», что «30 человек не задерживали, их только доставили в полицию для дальнейших разбирательств, они не являются подозреваемыми по уголовному делу», все они после опросов и установления обстоятельств происшествия были отпущены. В ульяновском региональном УМВД от комментариев отказываются.

Исполняющий обязанности министра спорта Ульяновской области Евгений Юденков сказал «Ъ-Волга», что «все ребята вернулись в Ульяновск, все живы-здоровы, со своими семьями, им ничего не предъявлено». «Говорят, что среди зачинщиков драки прослеживается тольяттинский след, но конкретно все смогут выяснить только правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела, мы стараемся следить за ситуацией»,— добавил министр.

Сергей Титов, Ульяновск; Андрей Сазонов, Самара; Никита Маркелов, Саратов