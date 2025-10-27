УФАС возбудило дело против «Т Плюс» за долгие отключение тепла в Саратове

В Саратове антимонопольная служба возбудила дело против теплоснабжающей компании «Т Плюс» из-за долгого отсутствия горячей воды у жителей. Это решение принято после многочисленных жалоб горожан на затяжные работы на тепловых сетях компании.

Жители Саратова выражали недовольство по поводу превышения сроков восстановления горячей воды. По данным УФАС, теплоэнергетики нарушили сроки ремонта, установленные постановлением Правительства РФ. Согласно закону о защите конкуренции, монополисту запрещено сокращать или прекращать поставки услуг, если это не предусмотрено соответствующими документами.

Ранее в Ленинском районе прокуратура помогла жильцам вернуть 4 млн рублей от компании «Т Плюс» за длительное отключение горячей воды. Работы планировалось завершить с 18 по 31 августа, но услугу восстановили только 23 сентября.

Члены Общественной палаты области обращались к губернатору Роману Бусаргину с просьбой ввести дополнительную ответственность для «Т Плюс» из-за неудовлетворительной работы. Жители жаловались на отсутствие информации о сроках подачи горячей воды и частое превышение графиков отключения.

Никита Маркелов