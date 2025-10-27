В Усть-Донецке 50-летний автомобилист погиб в ДТП с грузовиком
В Усть-Донецке 50-летний автомобилист погиб в столкновении с грузовым автомобилем. Авария случилась утром 27 октября на автодороге «Шахты - Цимлянск», сообщили в госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно, водитель «Ваз 2115» во время обгона слишком приблизился к большегрузному автомобилю «Ман», из-за чего столкнулся с ним. По инерции «Ваз 2115» отлетел во встречный «Донг Фенг». За рулем последнего был 36-летний водитель.
В результате случившегося 50-летний водитель отечественного легкового автомобиля погиб. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.