Жительница Ульяновской области добилась в суде выплаты за погибшего на СВО внука

Верховный суд России признал право воспитателей погибших военных на компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято после рассмотрения дела жительницы Ульяновской области, которая была опекуном своего внука. Он подписал контракт на военную службу в 2020 году и погиб на территории ДНР через три года. Компенсацию выплатили его вдове, но бабушка обратилась в суд, считая, что она также имеет право на выплаты.

Верховный суд встал на сторону пожилой женщины. Суд подчеркнул, что для признания лица фактическим воспитателем необходимо доказать, что опекун воспитывал и полностью содержал ребенка за свой счет не менее пяти лет до его совершеннолетия без получения ежемесячного денежного вознаграждения от государства.

Андрей Сазонов