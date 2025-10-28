Золото ищут в алмазах

АЛРОСА рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа, сообщила компания 27 октября. Там отметили, что геологоразведочная экспедиция АЛРОСА получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ. Специалисты намерены оценить эффективность извлечения золота из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3.

Ранее были утверждены запасы драгоценного металла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа в объеме 433 кг. Сегодня попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на установках в Мирнинском районе, добавили в АЛРОСА. «После того как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики»,— прокомментировал главный геолог АЛРОСА Роман Желонкин.

АЛРОСА, добывающая около 90% алмазов в РФ, ищет возможность для диверсификации бизнеса в условиях непростой ситуации в алмазно-бриллиантовой отрасли. Так, в 2024 году АЛРОСА выкупила у «Полюса» оператора Дегдеканского золоторудного месторождения с разведанными запасами, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, примерно в 100 тонн золота. По итогам января—июня 2025 года выручка АЛРОСА сократилась на 25% год к году, до 134,25 млрд руб. EBITDA компании снизилась на 42%, до 37,1 млрд руб., чистая прибыль выросла примерно на 11%, до 40,6 млрд руб.

Анатолий Костырев