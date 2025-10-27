Делегация Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства

27 октября в Россию прибудет делегация МИД Сирии для восстановления полноценной работы посольства, в том числе — для предоставления консульских услуг. Об этом со ссылкой на пресс-службу сирийского ведомства сообщило агентство SANA.

Как пишет SANA, необходимо восстановить работу посольства, чтобы «обеспечить стабильную работу и достижение наивысшего уровня обслуживания для граждан Сирии, проживающих там».

Посольство Сирии в Москве работает с ограниченным графиком приема. Как сообщал источник SANA, сирийские власти переведут посла страны в России в Дамаск, а на его месте пока оставят временного поверенного.

Лусине Баласян