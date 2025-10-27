В ФАС заявили о контроле за ростом тарифов на электроэнергию для населения

ФАС проконтролирует, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни, и в случае необходимости примет меры по недопущению их необоснованного роста. Об этом “Ъ” сообщили в ФАС.

Пересмотр концепции дифференциации тарифов на электроэнергию для граждан обсуждается в рамках борьбы с перекрестным субсидированием, когда тарифы для населения занижаются за счет повышения цен для промышленности, малого и среднего бизнеса и бюджетных учреждений. В числе предложений ФАС — снижение диапазонов социальной нормы потребления электроэнергии, сокращение перечня потребителей, приравненных к населению, и поэтапная отмена понижающих коэффициентов.

В ФАС отметили, что реализация предлагаемых инициатив не окажет дополнительную тарифную нагрузку на добросовестных потребителей. На около 90% граждан внедрение дифференцированных тарифов никак не отразилось, поскольку их бытовое потребление электроэнергии укладывается в границы первого диапазона, заявили в ФАС. Там добавили, что по постановлению правительства дифференцированные тарифы не будут вводиться, если перекрестное субсидирование в регионе составляет менее 1% от необходимой валовой выручки сетевых организаций, если перекрестное субсидирование снижается на 1% ежегодно или заключено соглашение, которое учитывает темпы изменения тарифов для населения.

