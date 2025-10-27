«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Наступившая неделя — критически важная для мирового финансового рынка. Проходит очень много заседаний Центральных банков. Американский регулятор 29 октября будет принимать решение по монетарной политике, 30 октября — европейский Центробанк и Банк Японии тоже примет решение по ДКП. В каком направлении будет развиваться тренд денежно-кредитной политики в развитых странах? Каких решений ожидают инвесторы? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Как ожидают инвесторы, тренд будет развиваться в сторону смягчения денежно-кредитной политики. В Японии в связи с назначением нового премьер-министра ожидается, что Центробанк завершит ужесточение денежно-кредитной политики и перейдет к смягчению. Это как раз и привело к снижению японской йены. Европейский Центробанк тоже настроен в сторону смягчения ДКП. Пока ЕЦБ взял паузу в снижении ставки, но, скорее всего, на предстоящем заседании регулятор может ее снизить или дать сигналы, что уже до конца 2025 года основной процент может быть снижен еще на 25 базисных пункта. Низкие темпы роста и низкая инфляция — главная проблема для еврозоны. И, наконец, основной Центральный банк, американский Федрезерв, заседание которого состоится 29 октября, пройдет в сложных условиях. Макроэкономической статистики нет в связи с шатдауном в правительстве США. Доходности остаются высокими, особенно по дальнему концу, и вот здесь ФРС нужно смягчать свою деятельность. Этого требует и исполнительная власть США, и долговой рынок, и уровень государственного долга. Именно из-за этого растут цены на золото, упал американский доллар, и именно это будет главным фактором, который двигает акции вверх. На американском рынке максимальные значения, и на всех рынках тоже активы идут вверх. Это основная тенденция, которая развивается в мировой финансовой системе.

