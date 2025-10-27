Альфа-банк запустил специальную акцию для предпринимателей. Клиенты, оформившие премиальную кредитную карту для бизнеса до конца года, получают год бесплатного обслуживания. Владельцам премиальной карты будут доступны кешбэк до 10% на бизнес-покупки, персональный консьерж-сервис и возможность прохода в бизнес-залы аэропортов. Это единственная бизнес-карта с премиальным сервисом, доступным без требований к минимальному остатку на счетах или объему оборотов. Достаточно подключить премиальный тариф, и все привилегии становятся доступными сразу. Карта Альфа-банка выгодна и с точки зрения финансовых условий: комиссия за снятие наличных составляет всего 6%.

Группа «Самолет» открыла книгу заявок на новый для российского рынка инвестиционный инструмент — облигации с возможностью обмена на акции компании. Компания размещает облигации на срок 3,1 года с ежемесячным купоном до 13% годовых. Через полгода у инвестора появляется возможность обменять облигации на акции с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения условий оферты. Объем размещения — до 3 млрд руб.

В Японии запустили первый в мире стейблкойн, привязанный к иене. Криптовалюта называется JPYC — в честь запустившего ее стартапа, пишет Reuters. Стейблкойн обеспечен банковскими депозитами и национальными государственными облигациями, также известными как JGBs. В планах компании-разработчика обеспечить выпуск стейблкойна на сумму в $66 млрд в течение трех лет. Первое время его использование в коммерческих целях будет бесплатным — таким образом разработчик хочет стимулировать рост технологических инноваций в стране.