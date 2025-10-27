Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область и Санкт-Петербург заняли первое место по числу ДТП с самокатами

Ростовская область и Санкт-Петербург расположились на первом месте по количеству аварий с участием самокатчиков. Об этом сообщили «Ъ-СПб» со ссылкой на исследование Страхового дома ВСК и экосистемы «Контур».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На Санкт-Петербург пришлось 25% от общего числа с участием самокатов происшествий по стране. Вместе с тем, аварии с велосипедами чаще регистрировали в Ростовской области (26%) и Краснодарском крае (10%).

Большая часть происшествий при поездках на самокатах не привела к серьезным травмам.

Мария Хоперская

