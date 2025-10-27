В Волгограде иномарка сбила двух пешеходов, включая семилетнюю девочку

В Краснооктябрьском районе Волгограда в ДТП пострадали два пешехода, в том числе семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 17:05 сегодня, 27 октября, напротив дома № 111Г по пр. имени В.И. Ленина. Там водитель автомобиля «Хендай Крета» сбил двух пешеходов, среди которых семилетняя девочка.

В результате аварии пострадавших пешеходов увезли в медучреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Павел Фролов