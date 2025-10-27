«Авангард» проиграл второй матч подряд, уступив «Металлургу»

ХК «Авангард» проиграл «Металлургу» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу магнитогорцев.

В составе омичей единственную шайбу оформил Дамир Шарипзянов. Для «Авангарда» это второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах.

На данный момент омская команда находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 25 очками. Следующую игру омичи проведут 29 октября против «Барыса».

Александра Стрелкова