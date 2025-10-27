Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СК хочет знать, почему ярославская дорога пришла в негодность

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского управления провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии дороги в Борисоглебском округе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Автомобильная дорога, соединяющая несколько населенных пунктов, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Проезд по ней автомобилей затруднен. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— сообщили в ведомстве.

В сообщении Информационного центра СКР не указывается, о какой именно дороге идет речь. Однако накануне глава округа Ярослав Шилов сообщил в соцсетях о крайне неудовлетворительном состоянии дороги на деревню Бекренево, которая соединяет Борисоглебский и Ростовский округа. По его мнению, такое состояние стало результатом проезда большегрузной техники.

По итогам проверки глава ярославского СУ СК России Александр Бессмельцев доложит господину Бастрыкину о ее предварительных и окончательных результатах.

Алла Чижова

