Тамбовская область получит 300 млн рублей на машины скорой помощи

Правительство России выделит Тамбовской области порядка 300 млн руб. из резервного фонда кабмина на условиях софинансирования на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующее решение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На выделенные средства будет закуплено порядка 50 автомобилей скорой помощи класса В отечественного производства. Глава правительства напомнил, что в предыдущие годы по поручению президента было поставлено около 5 тыс. машин скорой помощи, преимущественно для сельской местности. Новые автомобили будут распределены между медицинскими учреждениями Тамбовской области с учетом потребностей в обновлении автопарка. Поставки планируется осуществить в течение 2025 года.

«Эта тема для некоторых российских субъектов все еще остается актуальной, и Правительство продолжает оказывать поддержку, выделяя на такие цели необходимые ресурсы»,— отметил Михаил Мишустин.

Ульяна Ларионова