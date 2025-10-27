Politico: Германия потратит €377 млрд на закупки военной техники

ФРГ в 2026 году планирует потратить €377 млрд на закупку техники для наземных, воздушных, морских, космических войск и подразделений кибербезопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.

Германия запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения, для 178 из них уже назначили подрядчиков, следует из документа. Около 160 компаний из списка — немецкие.

К 2035 году армия Германии планирует получить 687 боевых пехотных машин Puma, 561 систему противовоздушной обороны Skyranger 35, «миллионы» гранат и винтовок, 14 зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM и 396 ракет для них, а также 300 ракет малой дальности IRIS-T LFK. Их общая стоимость составляет около €4,2 млрд.

Отдельной статьей расходов указаны 12 беспилотников LUNA NG, боеприпасы для разведывательных БПЛА IAI Heron, а также четыре морских беспилотника uMAWS. В перечень иностранных закупок входят 400 американских ракет Tomahawk Block Vb примерно за €1,15 млрд и три пусковые установки Typhon за €220 млн.