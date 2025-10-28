Разорванные «Кондиции»

Жизнь этой императрицы разделилась на две неравные части. Большая — в роли нелюбимой дочери пьющей матери, царской племянницы, выданной замуж за правителя Курляндии и почти сразу — вдовы и бедной просительницы. Меньшая часть — нечаянное вознесение на трон Российской империи и взятие реванша.

Фото: Джон Фабер-младший Гравированный портрет Анны Иоанновны работы голландского мастера Джона Фабера-младшего, 1734 год

Иван Грозный в юбке

Фото: Алексей Зобов / wikipedia.org Измайлово в 1720-х годах. Слева, за мостом — церковь царевича Иоасафа и дворец царицы Прасковьи

Фигура дочери Ивана V, соправителя и старшего брата Петра Первого, могла бы не войти в историю, затеряться в династических лабиринтах. Она была не самой любимой дочерью своей матери, вдовствующей царицы Прасковьи Фёдоровны. После смерти в 1696 году отца, Иоанна Алексеевича, мать и три дочери, из которых Анна была средней, жили в Измайлово. Это был островок старой России, не затронутый бурными преобразованиями царя Петра I. По воспоминаниям, три сестры и их мать отличались «обходительностью и приветливостью очаровательною». Современники также отмечают, что Анна от матери унаследовала строптивость характера, и проявлением этого качества еще в молодости поражала окружающих ее: один из юродивых, бывавших запросто в доме ее матери, называл ее, шутя, царем Иваном Грозным. Она так же, как и ее дед, «тишайший» царь, и ее мать, любила церемониалы, торжественность, парчу и драгоценности. Отличалась внешним обрядовым благочестием, обожала слушать душеспасительные беседы монахов и юродивых, которыми был наполнен дом матери. При этом страстно увлекалась охотой, псарнями и зверинцами. В 1710 году 17-летняя Анна по воле Петра, в целях укрепления влияния России в Прибалтике, по соглашению с королем Пруссии выдана замуж за юного герцога Курляндского Фридриха-Вильгельма. В те времена в Петербурге можно было услышать песню с такими словами: «Не давай меня, дядюшка, царь-государь Петр Алексеевич, в чужую землю нехристианскую, бусурманскую, Выдавай меня, царь-государь, за своего генерала, князь-боярина…» Впрочем, брак был недолгим. После венчания молодых 31 октября 1710 года в Петербурге во дворце князя Меншикова пиры с обильными возлияниями продолжались два месяца. Юный герцог вознамерился совершить то, чего никому не удавалось,— перепить Петра. От излишеств новобрачный заболел, вдобавок простудился. Несмотря на простуду, 8 января 1711 года молодые отправились в Курляндию. Уже 10 января на Дудергофской мызе (район Красного Села в Красносельском районе Петербурга) герцог Фридрих-Вильгельм умер.

Фото: wikipedia.org Владетельный супруг царевны Анны, герцог Курляндии и Семигалии Фридрих Вильгельм Антуан Пэн. Национальный музей в Варшаве

Без денег и языка

Новоиспеченной вдове не разрешили вернуться к матери. Но ее переезд в Курляндию состоялся только через шесть лет. Вместе с Анной в Митаву отправился ее фаворит Пётр Бестужев-Рюмин, который был старше Анны на 29 лет. Царь повелел ему обеспечить доходы для содержания двора герцогини, не стесняясь в средствах. Однако обеспечить достойный уровень жизни не удалось. Анна вынуждена жить среди придворных, говорящих на чужом для нее языке. Местные дворяне держат себя с ней отчужденно и высокомерно, а денежные трудности не дают ей поддерживать статус герцогини и заставляют постоянно просить у Петра, Екатерины и Меншикова. В одном из писем Анна Иоанновна жаловалась на свою бедность и на то, что на незначительные доходы она может содержать только поварню, конюшню, слуг и драгунскую роту, а обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, алмазами и серебром лишена возможности. Не было возможности и выйти замуж. В 1726 году внебрачный сын польского короля и саксонского курфюрста Августа Сильного граф Мориц Саксонский явился к Анне с предложением руки и сердца. По политическим причинам Петр отверг жениха, а вскоре выслал и Бестужева. Следующим фаворитом станет Эрнст Иоганн Бирон. 28-летний курляндский дворянин поступил на службу в канцелярию вдовствующей герцогини в 1718 году. К 1727 году он полностью заменил Бестужева, а в дальнейшем займет трон герцога Курляндии и станет теневым правителем России.

Чудо для бедной вдовы

Неожиданно в ее жизни происходит крутой поворот. Появляется шанс из «сирой» герцогини дотационного княжества на окраине Латвии сделаться самодержицей самой большой империи в мире. Конечно, она согласилась.

Почему это предложение сделали ей? Сила кандидатуры Анны Ивановны была в ее слабости. Крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов: Долгорукие, Голицыны, Остерманы, Ягужинские — посчитали, что 37-летняя вдова на троне станет наилучшим выбором. Кстати, выбрать было из чего. У Анны были сестры, имевшие такие же права на трон. По разным причинам их отвергли, как и дочерей Петра Первого, Анну и Елизавету.

Анну приглашали на определенных условиях, «Кондициях». После скоропостижной смерти Петра Второго власть оказалась в руках тайного верховного совета, группы аристократов, где главенствовали Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, бывший сподвижник Петра Первого, сам назвал и имя новой государыни. По его мнению, самым подходящим кандидатом была вдовствующая герцогиня Курляндская Анна:

«Она еще в брачном возрасте и в состоянии произвести потомство, она рождена среди нас и от русской матери, в старой хорошей семье, мы знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные достоинства, и по этим причинам я считаю ее самой достойной, чтобы править нами». Всю ночь члены совета, кроме Остермана, который сказался больным, составляли текст «Кондиций» — условий, на которых они соглашались пригласить будущую императрицу Анну Иоанновну. Новая властительница без согласия Совета не имела права заключать мир и объявлять войну, вводить любые новые налоги и подати, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни либо имущества. Наконец, она не имела права вступать в брак и назначать наследника на престол. Она даже не имела права привезти с собой своего Бирона.

Фото: wikipedia.org Императрица Анна Иоанновна разрывает «Кондиции», подписанные ею в Митаве в 1730 году

Когда «Кондиции» были составлены, в Латвию помчалась делегация, которая обрисовала Анне суть предложения. Она не заставила себя долго уговаривать. Лучше быть бесправной, но богатой императрицей, чем свободной, но бедной герцогиней Курляндии. Через закрытые московские кордоны прорвалось еще несколько делегаций, которые передавали ей, что не все так однозначно.

Всего через несколько дней «Кондиции», которые Анна порвала на куски при большом скоплении народа, нельзя было даже упоминать, за это били кнутом и ссылали в Сибирь. Не было такого документа!

Царица, шуты и призрак

После Петра II состояние государственной казны находилось в плачевном состоянии. Новое правительство пытается реформировать страну, сокращает численность госаппарата, усиливает контроль за собираемостью налогов. Анна Иоанновна возобновляет работы по усилению и строительству военно-морского флота. Но и коррупционные процессы набирают силу.

Главным проектом Анны Иоанновны стало ее собственное спокойствие. И здесь на сцену выходит ее верный Эрнст Иоганн Бирон. Он стал ее правой рукой, тенью за троном. Именно его имя даст название всей эпохе — «бироновщина», ставшее синонимом засилья иностранцев, казнокрадства и политического террора. Впрочем, как писал Пушкин, «Он (Бирон) имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа».

Фото: wikipedia.org Портрет герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона (1737–1740). Неизвестный художник XVIII века. Рундальский дворец, Латвия

Бирон не занимал высших государственных постов, но все нити управления сходились к нему. Через его кабинет проходили все ключевые решения, министры и сенаторы ждали его указаний в приемной. Немцы — Миних, Остерман, Левенвольде — заняли ключевые посты в армии и дипломатии. Русская аристократия, вознесшая Анну на трон, почувствовала себя отодвинутой на второй план. Местью императрицы за унижения прошлых лет и попытку вырвать самодержавную власть стал террор. Тайная канцелярия работала без остановки. Любое неосторожное слово в адрес императрицы или ее окружения могло привести на дыбу. Дело Долгоруких, некогда всесильных при Петре II, закончилось казнями и ссылками. Апогеем стала расправа над кабинет-министром Артемием Волынским, который осмелился критиковать Бирона и даже составил проект государственных реформ. Его обвинили в заговоре и после жестоких пыток казнили, вырвав язык.

Фото: Якоби Валерий / Русский музей Картина художника Валерия Якоби «Ледяной дом», 1878 год

Двор жил в атмосфере роскоши и странных развлечений. Деньги из казны рекой лились на балы, маскарады, фейерверки и охоту. По некоторым данным, только за лето 1738 года императрица Анна Иоанновна лично застрелила 1024 животных, в том числе 374 зайца и 608 уток. Главное, что останется в истории о десятилетнем правлении «веселой вдовы»,— шутовская свадьба в ледяном доме. Анна Иоанновна сообщила своей придворной карлице 30-летней Авдотье, что намерена выдать ее замуж. Фамилию Буженинова дали по любимому блюду императрицы. Женихом был назначен шут Квасник, который еще восемь лет назад был князем Михаилом Алексеевичем Голицыным. Он впал в немилость за брак с католичкой. Анна создала Маскарадную комиссию, которой приказала готовить торжества и не жалеть денег на свадьбу. Торжества состоялись в феврале 1740 года, на потеху согнали «представителей всех народов» империи в национальных костюмах. После свадьбы молодоженов заставили провести брачную ночь в ледяных покоях. Через девять месяцев после шутовской свадьбы, в ноябре 1740 года, Авдотья Буженинова родила князю Михаилу Алексеевичу его третьего сына, будущего майора Андрея Михайловича Голицына.

Императрица тогда уже тяжело болела — как потом выяснится, камни в почках. Врачам приходилось ставить диагноз «по водам» в ночном горшке. Живот Анна Иоанновна позволяла щупать только через одеяло. В октябре 1740 года часовые в тронном зале доложили, что видят саму государыню, сидящую на троне. В зал вбежал перепуганный Бирон, а за ним, опираясь на придворных, вошла и сама Анна Иоанновна. И тут все увидели: в зале две императрицы. Две одинаковых фигуры. Живая, изможденная болезнью, и ее призрачный двойник, безмолвный и неподвижный. Говорят, призрак медленно попятился и растаял в воздухе у трона. Анна, не в силах скрыть ужас, лишь произнесла: «Это смерть моя за мной приходила».

На следующий день ее не стало. До сих пор идут споры: была ли это галлюцинация больной женщины, ловкий трюк ее окружения, которое спешило избавиться от стареющей правительницы, или настоящее мистическое предзнаменование.

Чтобы закрепить престол за своей линией, императрица женила своего племянника, Антона Ульриха Брауншвейгского, на Анне Леопольдовне, у пары в 1740 году родился сын Иван. Умирающая Анна Иоанновна подписала манифест, объявлявший младенца Ивана Антоновича наследником престола, а регентом при нем Бирона. 28 октября 1740 года Анны Иоанновны не стало, а вскоре власть в результате переворота перешла к дочери Петра Елизавете Петровне, которая за 20 лет своего правления не подпишет ни одного смертного приговора.

Анна Кашурина