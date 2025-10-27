Оптом брусничней

Как стало известно «Ъ-Прикамье», крупный федеральный застройщик «Брусника» завершает сделку по приобретению оптово-продовольственного рынка «Прикамье», действующего в Заостровке 26 лет. Сейчас объект принадлежит семье депутата гордумы Владимира Плотникова, а также нескольким местным бизнесменам. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки может превысить 2 млрд руб. В пресс-службе компании планы по застройке территории не раскрывают. Рядом с рынком возведением жилого комплекса занимаются два других застройщика — «Самолет» и «Девелопмент-Юг». В Перми «Брусника» занимается также КРТ «Тихого Компроса». Эксперт находит Заостровку перспективной для возведения жилья и отмечает тренд на застройку территорий рынков.



О сделке по приобретению девелопером «Брусника» 100% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“» рассказали «Ъ-Прикамье» сразу несколько источников на строительном рынке. По словам собеседников, застройщик покупает ряд участков, ограниченных улицами Строителей, Пожарной, 2-й и 3-й Южными, для возведения там жилья. Общая площадь выкупаемых земель — более 10 га. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки может превысить 2 млрд руб. Согласно публичной кадастровой карте, соответствующие участки в Заостровке разрешено использовать под объекты складского назначения различного профиля, в том числе под торговые и производственные базы, рынки.

Рынок «Прикамье» работает в Заостровке (Дзержинский район Перми) с 1999 года. В число совладельцев ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“» сейчас входят: дочь депутата гордумы Владимира Плотникова Софья Плотникова (16,6%), дядя депутата Александр Плотников (16,67%). Еще по 16,66% владеют бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов. По 8,3% — у депутата гордумы Алексея Оборина и бизнесмена Андрея Полякова. Доли по 5,56% имеют также вице-президент Федерации самбо РФ Вячеслав Зубков, бизнесмен Евгений Сарксян и бывший акционер фабрики «Модена» Игорь Евдокимов. В начале года общество возглавил бывший заместитель главы администрации Свердловского района города Перми и экс-мэр Соликамска Игорь Давлетшин. В 2024 году выручка ООО выросла до 59 млн руб. Чистая прибыль увеличилась более чем в 2,5 раза — с 3,9 млн руб. до 9,8 млн руб. (151%).

По данным 2ГИС, на выкупаемой «Брусникой» территории располагаются административное здание «Заостровский», а также несколько павильонов и хозяйственных корпусов, входящих в комплекс оптово-продовольственного рынка «Прикамье», включая Китайскую ярмарку.

Отметим, на соседствующих участках по ул. Строителей, 4, строительством жилого комплекса занимается федеральный застройщик «Самолет». В июле этого года девелопер получил разрешение на возведение первой очереди ЖК. Она будет представлять собой дом класса «комфорт» на 689 квартир суммарной площадью жилых помещений 29,5 тыс. кв. м. Нежилые площади займут в ней около 3,4 тыс. кв. м. Ввод жилья в эксплуатацию намечен на I квартал 2028 года.

В пресс-службе ГК «Брусника» возможную сделку по покупке земли в Заостровке комментировать не стали.

ООО «Брусника» ведет деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика с 2011 года. Штаб-квартира девелопера базируется в Екатеринбурге, однако география присутствия компании охватывает еще десять городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Сургут и другие. Входит в десятку крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства. Согласно данным Rusprofile, «Брусника» занимает второе место в отрасли по объему выручки — за 2024 год она достигла 40,3 млрд руб.

Интерес к участкам на территории Перми ГК «Брусника» впервые проявила осенью 2024 года. Тогда местная структура застройщика — ООО «Комфорт и Функциональность. Специализированный застройщик» — победила в аукционе на заключение договора о комплексном развитии территории «Тихого Компроса». В пресс-службе компании пояснили «Ъ-Прикамье» в то время, что интерес к застройке Перми связан с развивающейся экономикой и «сильным человеческим капиталом» краевой столицы. На территории 6,53 га, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Куйбышева, Коминтерна, Е. Ярославского, Лодыгина и Солдатова, согласно проекту договора инвестор построит около 100 тыс. кв. м жилья. Часть квартир он должен передать муниципалитету для детей-сирот. Кроме того, застройщик обязан провести работы по озеленению территории, устройству тротуаров, дворовых площадок и наружного освещения. Реализовать проект КРТ необходимо в течение восьми лет.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный находит участки оптово-продовольственного рынка «Прикамье» перспективными для строительства там жилья: «Рядом с этим участком жилой застройкой занимается еще и „Девелопмент-Юг“, и у них неплохие продажи. На мой взгляд, соотношение цены и качества, строительство социальной инфраструктуры, а также наличие хорошей транспортной доступности в том районе даст возможность „Бруснике“ реализовать проект». Он отметил также, что предположительная сумма сделки обоснована большой площадью выкупаемого участка.

По словам господина Бесфамильного, наблюдающийся в последнее время тренд на застройку территорий рынков связан с тем, что в Перми свободных крупных земельных участков, которые можно приобрести беспрепятственно, практически нет. Так, возведением жилья на Центральном рынке занимается компания «УНО» (входит в «Ингрупп»), а территорию бывшего рынка «Гача» застраивает ижевский девелопер «Талан». «Если раньше гектар земли стоил около 100 млн руб., то сейчас он достигает 300 млн руб. Это создало импульс для покупки и развития территорий рынков и промышленных площадок»,— пояснил руководитель «Орсо групп».

Анастасия Леонтьева