Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как вокруг продукта из какао-бобов сформировалась целая индустрия исследований.

Разворачиваешь плитку темного шоколада, а внутри все замирает и трепещет: здоровье, сердце, счастье. И лакомство превращается в лекарство, обещая нормализовать давление, сделать умственные способности невероятными и стереть депрессию с лица земли. В Economist вышла статья, которая подвергает все эти сладкие слова сомнению.

Уже не первый десяток лет вокруг шоколада формируется целая индустрия исследований. Такие новости с яркими заголовками отлично заходят потребителям, блогерам и производителям кондитерки. Журналисты издания утверждают, что обычно этот мониторинг с максимально лестными результатами спонсируют сами шоколадные гиганты. Около семи лет назад в СМИ разразился скандал: утверждалось, что научное подразделение Mars выпустило порядка 140 рецензируемых статей о пользе продукта. Компанию обвинили в создании несправедливых ассоциаций между шоколадом и здоровьем.

Корпорация опровергла, что проводила исследования ради маркетинга, но призналась, научные статьи могут привести к путанице. Риск есть. Это не значит, что все исследования сфабрикованы. Но в научном сообществе указывают, обычные испытания длятся недолго. Никто ведь не наблюдает за тем, как человек ест шоколад на протяжении всей жизни и что происходит при этом с его здоровьем. И яблоки или горсть орехов содержат примерно такое же количество полезных веществ, что и шоколад, но сахара в них намного меньше. Так что вопросы к таким исследованиям действительно есть. Но нужны ли ответы, если все это просто вкусно?

