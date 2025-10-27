Завершен ремонт участка дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти

В Артинском муниципальном округе (Свердловская область) завершили ремонт участка автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Эта дорога соединяет Михайловск с Нижними Сергами и Екатеринбургом, а также входит в транзитный коридор между Свердловской областью и Башкортостаном.

Строители отремонтировали 4 км дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники полностью обновили покрытие, укрепили основание, обустроили откосы и водоотводные канавы, а также отремонтировали водопропускные трубы. По словам господина Паслера, всего на этом участке за несколько лет отремонтировано 40 км из 66,5 км.

Полина Бабинцева