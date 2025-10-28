В Черноземье 29 октября будет облачно и дождливо, от +4°C до +10°C

В среду, 29 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +4°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, до +4°C. Днем будет переменная облачность с небольшим дождем, до +9°C.

В Воронеже ожидают облачную погоду, ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, температура снизится до +5°C. Днем ожидается облачно с прояснениями, без осадков, температура подрастет до +10°C.

В Курске в течение суток — дождливо и облачно. Ночью температура составит +5°C, днем — до +7°C.

В Липецке синоптики обещают на протяжении суток сухую облачную погоду. Температура в темное время суток опустится до +5°C, днем поднимется до +10°C.

В Орле в ночь на среду ожидается облачность, без дождя, температура составит +6°C. Днем возможен небольшой дождь, облачно, температура — до +8°C.

В Тамбове ночью температура опустится до +5°C, ожидается облачная погода с переменным дождем. Днем — облачно, без осадков, потеплеет до +10°C.

Ульяна Ларионова