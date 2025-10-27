В США бывшего топ-менеджера оборонной компании обвинили в продаже секретов России

Министерство юстиции США обвинило бывшего топ-менеджера американской оборонной компании L3Harris в краже конфиденциальной информации и продаже ее некоему лицу, связанному с Россией. Об этом пишет онлайн-издание TechCrunch, обнаружившее соответствующие документы Минюста. В них сообщается, что господин Уильямс заработал на продаже данных $1,3 млн. Слушания по этому делу должны состояться 29 октября.

В документах говорится, что некий Питер Уильямс воровал конфиденциальные данные у двух компаний в период с апреля 2022-го по июнь 2025 года с намерением продать их лицу, связанному с РФ. В документах не упоминаются названия компаний. Однако TechCrunch обнаружило в британском реестре данные о том, что человек с этим именем с октября 2024-го по август 2025 года возглавлял подразделение L3Harris Trenchant. Оно специализируется на хакерских и разведывательных инструментах и сотрудничает с разведками многих стран, в том числе США.

Несколько источников в Trenchant подтвердили TechCrunch, что Питер Уильямс, который некоторое время возглавлял подразделение, был арестован. В судебных документах сообщается, что он гражданин Австралии, живущий в Вашингтоне.

Яна Рождественская