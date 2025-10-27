Дрифт на центральной улице Ярославля привел к возбуждению дела

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело после того, как водитель совершил несколько круговых движений по встречной полосе на улице Свободы. Об этом сообщили в прокуратуре.

К настоящему моменту полиция выяснила, что инцидент произошел 8 октября. 26-летний местный житель, управляя автомобилем BMW M5, нарушил правила дорожного движения.

По данному факту возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств). Прокуратура признала возбуждение дела законным.

«В 2025 году автомобилист 166 раз был привлечен к административной ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора»,— сообщили в надзорном ведомстве о личности нарушителя.

Водителю грозит наказание: от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы.

Алла Чижова